12 títulos nacionais de kickboxing da cidade berço para o distrito de Bragança

Os atletas do CCN/ADCMC Rafaela Correia, Carolina Cadavez, Vasco Costa, Ali Turcu, João Pires e Samanta Comando são campeões nacionais. Destaque para Samanta Comando que se estreou na competição tal como Sérgio Vieira, que obteve medalha de bronze, e Tiago Mendes, que alcançou o quinto lugar.

“Foi uma participação positiva. Corresponde às expectativas, mas não escondo que queríamos mais”, referiu Luís Durão, treinador do CCN.

Numa prova que contou com mais de 800 atletas de vários pontos do país, Luís Durão explica que foi na disciplina de point fighting que se sentiram as maiores dificuldades. “É uma disciplina ainda pouco trabalhada em Portugal e os árbitros ainda não estão rodados nesta disciplina”.

Aos seis títulos nacionais junta-se o segundo lugar de Daniel Mendes e o terceiro de Sérgio Vieira.