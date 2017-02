13.º Encontro da comunidade internacional junta “bragançanos” de diversas nacionalidades

Trata-se de uma iniciativa da Câmara Municipal de Bragança, “que não é mais do que o reconhecimento do município pelo contributo destes imigrantes para o desenvolvimento do nosso concelho”, como referiu Hernâni Dias, que sublinhou ainda o carácter “multicultural” da cidade: “só no politécnico são 64 nacionalidades. Temos ainda uma comunidade imigrante com alguma expressão, muitos deles já radicados no nosso território”, lembrou.