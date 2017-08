15 quintas contra gasoduto no Alto Douro Vinhateiro

Pelo menos 15 quintas da Região Demarcada do Douro pronunciaram-se por escrito contra o traçado do gasoduto que a REN-Redes Energéticas Nacionais quer construir entre Celorico da Beira, no distrito da Guarda, e Vale de Frades, no concelho de Vimioso, para fazer a ligação a Espanha. Avisam que não estão contra o progresso do país, mas não querem ver desferir mais uma machadada na paisagem do Alto Douro Vinhateiro, colocando em risco o seu estatuto de Património Mundial.