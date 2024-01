2023 em revista

Carla Alves não aqueceu lugar no Governo

O ano começou com a polémica em torno da brigantina Carla Alves, que tomou posse como secretária de Estado da Agricultura e se demitiu passado 26 horas. Era directora regional de Agricultura e Pescas do Norte, desde 2018, e deixou o cargo para integrar o Governo. Demitiu-se passado um dia devido à polémica que nesse dia se levantou, ou seja, notícias de que as contas conjuntas de Carla Alves e do marido, Américo Pereira, ex-presidente da câmara de Vinhais, estavam arrestadas, na sequência de um processo judicial que o envolve. À época, Américo Pereira disse, ao Jornal Nordeste, que a mulher nada tinha a ver com o processo judicial que o envolve, assumindo que esta não é visada em qualquer processo-crime.

Graça Morais vence Prémio Vasco Graça Moura

A pintora transmontana Graça Morais venceu a 8ª edição do Prémio Vasco Graça Moura – Cidadania Cultural, instituído pela Estoril Sol, no valor de 20 mil euros. Nascida no Vieiro, no concelho de Vila Flor, em 1948, a pintora recebeu o prémio tendo em consideração, segundo o júri, “o seu percurso cultural, artístico e cívico”, sendo que “desde a sua juventude a artista teve uma permanente participação activa na defesa do humanismo, respeito pela dignidade humana e direitos humanos”.

40 anos de IPB

Sob o tema "O Politécnico e a sua Região – Valorizar e Internacionalizar a economia, a sociedade e a cultura de Trás- -os-Montes", o Instituto Politécnico de Bragança esteve em "festa", no fim de Janeiro, assinalando 40 anos de vida. O presidente do IPB, Orlando Rodrigues, traçou como objectivos futuros tornar a instituição numa Universidade Politécnica com “uma forte capacidade científica, mas especializada e orientada para as necessidades da nossa região”.

Marcelo Rebelo de Sousa em Podence

Em Fevereiro, no Carnaval, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa visitou Podence, em Macedo de Cavaleiros, para inaugurar um mural em sua homenagem. Beijinhos, abraços e selfies não faltaram. Foram vários os que saíram à rua para verem Marcelo Rebelo de Sousa, que foi recebido por um grupo de professores, que manifestou o seu desagrado para com o Ministério da Educação.

Professores em protesto

2023 foi de muitos protestos e greves dos professores. Em Fevereiro, por exemplo, mostraram-se indignados com o primeiro-ministro, depois de António Costa ter dito, que o Governo não tinha condições para pagar o tempo de serviço que deve aos docentes, seis anos e seis meses. O primeiro-ministro disse que isso iria custar 1,3 mil milhões de euros por ano. Depois, por exemplo em Março, dezenas de professores e encarregados de educação, de todo o distrito, juntaram-se, na Praça da Sé, numa vigília, seguindo, depois, numa espécie de marcha fúnebre, até ao castelo de Bragança. Pediu-se respeito e que as reivindicações fossem ouvidas, já que as várias tentativas de negociações entre os sindicatos e o Ministério da Educação não tinham dado, até ali, em nada. Já em Maio, “demissão” e “respeito”: foi com estas palavras que um grupo de professores do Norte se manifestou à frente do agrupamento de escolas de Vinhais, à chegada do ministro da Educação, que foi à vila inaugurar as obras da escola. No entanto. este não se dirigiu aos manifestantes presentes.

Comboio?

A esperança de voltar a ver o comboio passar na região foi grande, ao longo do ano, mas as expectativas foram caindo. A ligação ferroviária Porto/ Madrid via Trás-os-Montes não foi incluída na rede transeuropeia. A possibilidade de obter fundos europeus para a construção da ligação ficou assim muito reduzida. A linha, segundo o estudo da Associação Vale D’Ouro, prevê ligar o Aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, à linha de Alta Velocidade Madrid/Galiza, passando por Paços de Ferreira, Amarante, Vila Real, Alijó, Mirandela, Podence e Bragança. A ligação prevê tempos de viagem de 43 minutos entre o Porto e Vila Real e 1h14m até Bragança.

Médico de Bragança condenado por crimes de violação

Telmo Moreno, médico radiologista, foi condenado a 2 anos e 8 meses de pena suspensa, já perto do fim do ano. Estava acusado de violar duas pacientes. Foi ainda condenado a pagar uma indeminização de cerca de 5 mil euros, a cada uma das vítimas. O médico ficou ainda proibido de exercer a sua profissão com utentes do sexo feminino.

Três suspeitos de abusos sexuais

Sobre o escândalo na Igreja que em 2023 estalou, a Diocese de Bragança-Miranda divulgou, em Março, ter recebido três nomes de padres acusados de abusos sexuais e explicou que nenhum dos visados se encontrava em funções. No comunicado, a diocese fez saber que dos três nomes recebidos um já tinha morrido, outro já fora condenado pelo direito canónico e um terceiro estava fora da diocese.

Acusados de prevaricação

Os ex’s presidente da câmara de Mogadouro, Francisco Guimarães, vice-presidente, Evaristo Neves, e vereadora, Joana Silva, foram acusados, pelo Ministério Público, de prevaricação, em Abril. Terão violado regras da contratação pública, sendo que o processo envolve 14 arguidos. A acusação do Ministério Público, a que a Agência Lusa teve acesso, relata que em causa estão contratos, de cerca de 200 mil euros, realizados entre 2014 e 2018, por ajuste directo e por consulta prévia, para serviços de segurança privada. Contudo, estes teriam sido celebrados com duas empresas que nunca foram detentoras de alvará ou de autorização legal para o exercício da actividade em causa.

Caso Giovani

O tribunal de Bragança condenou, em Abril, um arguido, a 10 anos de prisão, pela morte do estudante cabo-verdiano Luís Giovani Rodrigues. O jovem viera estudar para o IPB e morreu no final de 2019, 10 dias depois de uma rixa, entre dois grupos, um de africanos e outro de brigantinos. Tinha 21 anos. Era natural da Ilha do Fogo.

Novo bispo

Mais de um ano depois da saída de D. José Cordeiro, a diocese Bragança-Miranda voltou a ter bispo em Maio. Nuno Manuel dos Santos Almeida, de 61 anos, é o 45º bispo da diocese Bragança- -Miranda. Tomou posse em Junho. Desde 2015 que era Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Braga.

Parque Natural Regional do Vale do Tua

O Parque Natural Regional do Vale do Tua foi constituído dia 24 de Setembro de 2013 e é uma das principais medidas de compensação pela barragem de Foz-Tua. Celebrou, em 2023, uma década. Integra os municípios de Alijó, Murça, Vila Flor, Carrazeda de Ansiães e Mirandela. Estes 10 anos parece que não podiam ter corrido melhor, disse o presidente do parque a este jornal, e é importante, segundo frisou Artur Cascarejo, que o Estado central dê algumas ferramentas à região para que os próximos 10 sejam ainda melhores.

25 anos da “Lei do Mirandês”

Em Setembro assinalaram- -se os 25 anos da aprovação, na Assembleia da República, da “Lei do Mirandês”. Segundo um estudo da Universidade de Vigo, o mirandês vai desaparecer em duas décadas, porque apenas 2% dos jovens usam a língua, que é conhecida de cerca de 3500 pessoas, das quais apenas perto de 1500 são capazes de a falar regularmente.

Globo de Ouro para longa-metragem rodada na região

O filme “Alma Viva” foi eleito o Melhor Filme na 27.ª edição dos Globos de Ouro SIC. A primeira longa-metragem de Cristèle Alves Meira, luso- -francesa, sendo que parte da família é oriunda da Junqueira, no concelho de Vimioso, foi produzido pela portuguesa Midas Filmes, em co-produção com a francesa Fluxus Films e a belga Entre Chien et Loup. O filme foi rodado nesta aldeia transmontana.

Barragens

O ano ficou marcado pelas voltas e reviravoltas no que toca às barragens. Em Fevereiro, o Governo disse que ia obrigar a Autoridade Tributaria a cobrar o IMI sobre as seis albufeiras transmontanas, vendidas pela EDP à Engie, agora Movhera. O secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, Nuno Santos Félix, chegou a emitir dois despachos para que isso mesmo acontecesse. Já em Setembro, as Comunidades Intermunicipais das Terras de Trás-os-Montes e do Douro decidiram “agir activamente” na cobrança dos impostos das barragens transmontanas. Para isso, os municípios assumiram que iriam contratar peritos para avaliar o valor patrimonial das barragens e enviar o relatório à Autoridade Tributária. Em Outubro, o município de Miranda do Douro considerou que o manual, com directrizes que determinavam a avaliação que deve ser feita pelos peritos às barragens, criado pela Autoridade Tributária, era “ilegal”. Nesse mesmo mês, a câmara de Miranda e o Movimento Cultural da Terra de Miranda assumiu que a directora-geral da Autoridade Tributária, face às “trapalhadas” relacionadas com a cobrança dos impostos resultantes da venda das seis barragens, se deveria demitir.

Seda DOP

A seda de Freixo de Espada à Cinta ganhou, em Outubro, a certificação DOP, Denominação de Origem Protegida. No Museu da Seda e do Território há nove artesãos a trabalhar para que esta arte não morra.

Laboratório falsificava análises de água

Um laboratório situado no Cachão, no concelho de Mirandela, não efectuava a recolha de amostras de água, adulterava a recolha ou fazia a recolha e falsificava os resultados para, com isso, obter ganhos económicos, favorecendo clientes de entidades públicas ou privadas. 20 pessoas foram, por isso, detidas, em Outubro, pela Polícia Judiciária - mas o processo ficou depois com 19 arguidos detidos, e várias outras foram constituídas arguidas, no âmbito de um inquérito, titulado pelo Ministério Público, sendo que as 60 buscas domiciliárias e não domiciliárias, visaram diversos particulares, empresas e entidades públicas de diversos distritos de Bragança, Vila Real, Aveiro, Braga, Coimbra, Guarda, Lisboa, Porto e Viseu. Em causa está a prática de crimes de abuso de poder, falsidade informática, falsificação de documento agravado, associação criminosa, prevaricação, propagação de doença e falsificação de receituário.

Adão Silva deixa parlamento

Adão Silva, deputado do Partido Social Democrata eleito por Bragança e vice- -presidente da Assembleia da República, anunciou, em Dezembro, que vai deixar o parlamento. No mesmo dia que Adão Silva transmitiu à bancada essa intenção de saída, a Comissão Política Concelhia de Bragança do PSD decidiu, por unanimidade, indicar à distrital do partido o nome de Hernâni Dias como candidato a deputado nas próximas eleições legislativas, marcadas para Março.