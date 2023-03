25.º Portugal de Lés-a-Lés apresentado oficialmente

O maior passeio moto turístico de Portugal vai comemorar bodas de ouro e este ano regressa à sua origem. Parte de Bragança no dia 7 de Junho de termina em Sagres no dia 10, numa extensão de 1110 quilómetros.

A edição comemorativa dos 25 anos foi apresentada no sábado, na Figueira da Foz, onde foi recordado o primeiro périplo, realizado em 1999, com partida da aldeia de Rio de Onor, no concelho brigantino. Na altura 100 motociclistas participaram na aventura, organizada pela Federação de Motociclismo de Portugal.

Na cerimónia de apresentação entre os vários convidados estiveram presente Pedro Santana Lopes, presidente da Câmara Municipal da Figueira da Foz, Hernâni Dias, presidente do Município de Bragança, e Francisco Vara, presidente do Motocruzeiro.

Os motociclistas vão percorrer várias localidades, sendo uma oportunidade única e diferente de conhecer e explorar Portugal.

O périplo vai partir de Bragança, no dia 7 de Junho, e segue para Viseu num percurso que permite aos participantes visitar a aldeia de Podence e os tradicionais caretos, a Albufeira do Azibo, a barragem do Baixo Sabor, entre Alfandega da Fé e Torre de Moncorvo.

Para o segundo dia estão programados 280 quilómetros até a Ourém, com tempo para uma visita ao centro histórico da localidade.

A etapa mais longa está reservada para o terceiro dia. São 410 quilómetros entre Viseu e Vila do Bispo.

Pelo caminho fica toda uma paisagem das zonas campestres do Vale do Tejo, com paragens em Azinhaga do Ribatejo, terra natal de José Saramago, e na Golegã, uma das estreias no Lés-a-Lés, Viana do Alentejo, Ferreira do Alentejo, Aljustrel, cabo de São Vicente. A aventura em duas rodas termina em Sagres tal como aconteceu há 25 anos.

São esperados cerca de dois mil motociclistas. As inscrições abrem no próximo dia 20 de Março.

Foto de FMP