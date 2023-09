35% dos utentes de Cuidados Continuados da Misericórdia de Bragança são casos sociais

“A nossa unidade tanto de média como de longa duração ronda os 35 a 38% de casos sociais, o que significa que aquelas pessoas que precisam de cuidados médicos, de enfermagem permanentes, diferenciados e multidisciplinares não vão ter essa possibilidade de ter esses cuidados em tempo útil, porque essas vagas estão ocupadas por pessoas que já não têm critérios clínicos, mas têm critérios sociais”, explicou a directora técnica da unidade, Susete Abrunhosa. A Unidade de Cuidados Continuados da Santa Casa da Misericórdia de Bragança foi criada há nove anos e tem, neste momento, listas de espera “enormes”. “Neste último meio ano na unidade de longa duração e manutenção o tempo de espera foi de mais ou menos três meses, na unidade média e reabilitação dois meses, porque abrangemos toda a zona Norte, as pessoas são encaminhadas também do litoral”, adiantou. Segundo Susete Abrunhosa, a instituição atravessa ainda dificuldades em termos financeiros, uma vez que o pagamento do Governo é “demorado”, o que obriga a “bastantes esforços” para conseguir “atingir o equilíbrio entre cuidar bem e dar respostas às necessidades dos utentes”. Além disso, é preciso também manter os empregos, tendo em consideração que os funcionários da unidade têm que ser qualificados e diferenciados.

Congresso Ibérico em Cuidados Continuados

Nos próximos dias 8 e 9 de Setembro, decorre em Bragança o II Congresso Ibérico em Cuidados Continuados Integrados. Organizado pela Santa Casa da Misericórdia de Bragança, pretende abordar “a temática do envelhecimento, da doença, dos cuidadores, da dor, a informação mais actual, o estado da arte, com um painel de especialistas desta área, a nível nacional e internacional”. O congresso vai acontecer nas instalações do NERBA e vai contar com a presença do ministro da Saúde, Manuel Pizarro.