700 jovens estrangeiros conhecem região na semana que antecede Jornada Mundial da Juventude

De acordo com a directora da Pastoral da Juventude da Diocese Bragança-Miranda, Conceição Borges, o primeiro grupo chegou esta segunda-feira e ficou instalado em Mirandela. Ao longo da semana chegam ainda 94 jovens que vão ficar em Vila Flor, 4 do Brasil e Peru que ficam em Vimioso e ainda um grupo de jovens franceses fica em Miranda do Douro. Ainda assim, o grupo maior, de 600 jovens, vão ficar instalados em Bragança, nas residências do Instituto Politécnico de Bragança (IPB), na escola Emídio Garcia, no Colégio Santa Clara e na residência Gulbenkian do município. As refeições são feitas na cantina do IPB e nas IPSS, mas também em Vinhais, já que cerca de 200 jovens vão poder ter a oportunidade de conhecer o Parque Biológico de Vinhais. “Estes jovens escolheram a diocese e o distrito mais longe de Lisboa, para conhecer o interior de Portugal, um Portugal fora de Lisboa, um Portugal com a tradição, a identidade, a nossa cultura, procura mesmo um espaço mais de proximidade com a população”, realçou Conceição Borges. Ao longo da semana vão ser feitas várias actividades, nomeadamente nas aldeias do concelho de Bragança, com o intuito de “ligação e proximidade à população rural” e também de contacto com a cultura local. No domingo, o bispo da diocese, D. Nuno Almeida, vai estar na “celebração de envio”, que simboliza o encerramento desta semana pré-jornada e encaminha para Lisboa os jovens estrangeiros e os cerca de “400” da região que vão participar na jornada. A Jornada Mundial da Juventude foi criada pelo Papa João Paulo II e aconteceu pela primeira vez em 1984, em Roma, Itália. Devido ao sucesso, o evento continuou a realizar-se nos anos seguintes até aos dias de hoje. Este ano, pela primeira vez, acontecem entre 1 e 6 de Agosto, em Portugal, mais concretamente Lisboa. São esperados milhões de católicos de todo o mundo.

Foto: Raul Coelho