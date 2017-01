AACR já tem secção de atletismo

Há um novo projecto de atletismo na cidade de Bragança. Surgiu há cerca de dois meses e integra a Associação dos Amigos do Campo Redondo (AACR).

O rosto mais visível dos 12 atletas, seniores e veteranos, é Lucinda Moreiras. A maratonista brigantina é a treinadora e a grande impulsionadora do projecto, que começou com um grupo de amigos.

“Isto é um grupo de atletas amadores que praticam atletismo com o objectivo de manter a forma física e foi por aí que o projecto começou com os treinos na zona da Braguinha”, explicou António Rocha, responsável pela secção de atletismo da AACR.

Para António Rocha a parceria com os Amigos do Campo Redondo “é benéfica tanto para os atletas como para o clube”.

A cidade de Bragança tem agora dois clubes de atletismo, os Amigos do Campo Redondo e o Ginásio Clube de Bragança. Para António Rocha há espaço para os dois clubes.

“Há espaço para mais que um clube. Naturalmente que o Ginásio Clube de Bragança é um clube muito importante, com 30 anos de história, e que tem formado grandes atletas, a própria Lucinda Moreiras por lá passou. É até desejável que haja mais competitividade e para isso é fundamental haver mais clubes e atletas”, concluiu.

O objectivo da secção de atletismo dos Amigos do Campo Redondo é fazer crescer o número de praticantes de atletismo, para já conta com 12 atletas.