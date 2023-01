Académico de Bragança perde na recepção ao Vitória SC

Clube Académico de Bragança e Vitória SC reencontraram-se este sábado, na 16ª jornada do Campeonato Inter-Regional de Juvenis femininos da Associação de Voleibol de Braga, com a formação minhota a somar uma vitória por 1-3, tal como na primeira ronda da competição, com os parciais de 20-25, 20-25, 25-22 e 13-25.

Os três primeiros sets foram equilibrados e as forasteiras só se superiorizaram no último set em que as brigantinas mostram alguma ansiedade. “O Vitória fez muito bem o seu trabalho, surpreendeu-nos pela qualidade e temos de lhe dar os parabéns. No quarto set pagámos a factura de quando jogamos tudo para dar a volta. A diferença de parciais no quarto set traduz o sacrifício que fizemos para ganhar o terceiro, reflecte também o valor do Vitória e a nossa ansiedade para tentar ter um lugar diferente na classificação”, disse o técnico, Pedro Jacinto.

Com a qualificação para o Campeonato Nacional garantida, à semelhança do Vitória SC, o técnico tinha a ambição de chegar ao segundo lugar. No entanto, Pedro Jacinto lembrou o trabalho do clube em dez anos da prática da modalidade. “Estávamos a jogar em casa de igual para igual com o Vitória. Hoje tivemos a felicidade de ter no nosso balneário um atleta, a Inês Marrão, que há dez anos fez o apuramento para o nacional pelo CAB, na primeira equipa de voleibol. Faço das palavras dela as minhas, há dez anos era impensável, apesar de termos conseguido o apuramento, discutir sets com equipas como o Vitória”.

O Clube Académico de Bragança é terceiro classificado com 31 pontos e vai terminar o Inter-Regional fora de portas frente ao Barroselas, no dia 11 de Fevereiro.