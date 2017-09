Académico de Bragança prepara nova temporada

O Clube Académico de Bragança vai competir nos escalões de sub-13, sub-15 e sub-17, sendo que a equipa de sub-15 só irá participar no Torneio de Encerramento.

Os resultados pesam na motivação dos jovens jogadores, mas Paulo Gonçalves refere que não são o mais importante. Para o presidente do clube o principal objectivo passa “por levar o nome de Bragança a outras paragens”.

Paulo Gonçalves não espera facilidades num campeonato que obriga os atletas a deslocarem-se de 15 em 15 dias para os jogos fora de casa. Uma situação que “influencia a prestação dos jovens jogadores”, frisa o presidente do CAB. É que os jovens jogadores têm que acordar muito cedo.

A equipa sub-13, treinada por Rui Martins e Jaime Camões, inicia o campeonato no dia 23 de Setembro, fora de portas, com o HC Marco.

Os sub-17, orientados por Tiago Asseiro, também jogam fora no mesmo dia com o CI Sagres A.

Esta semana iniciam-se os treinos das equipas de benjamins e escolares que vão ser treinadas por Fernando Sequeira.