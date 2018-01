ACB avança com a Volta ao Nordeste

A Associação de Ciclismo de Bragança vai organizar a Volta ao Nordeste. Trata-se de uma iniciativa inédita no distrito e que neste primeiro ano envolve a parceria de seis municípios.

A prova está agendada para os dias 21 e 22 de Abril. O percurso vai começar na cidade de Mirandela com um contra-relógio de cinco quilómetros, parte depois de Macedo de Cavaleiros até Torre de Moncorvo, local onde termina o primeiro dia de competição.

No dia 22, a estirada de 55 km começa em Moncorvo e termina em Mogadouro. A última epata, à tarde, vai ligar Vimioso a Bragança. O percurso tem no total 170 km.