AD Paredes dá goleada e reforça liderança

A Associação Desportiva Paredes continua imparável no Campeonato Nacional de Juniores femininos.

A jogar em casa não deixou créditos por mãos alheias e deu goleada, 8-0, à ACDR Pico de Regalados, na jornada 13 realizada no sábado.

Sara Costa abriu o activo aos cinco minutos e Jéssica aumentou para 2-0 aos 6’. Ainda antes do intervalo, Adriana Caseiro rubricou o 3-0.

Na segunda metade, as locais continuaram a mostrar eficácia. Mariana Gomes (52’), Lea (56’), Sara Costa (58’), Adriana Caseiro (59’) e Jéssica (70’) chegaram aos 8-0.

A equipa brigantina tem agora 25 pontos, mais cinco que a segunda classificada, a Casa Povo Martim.

Na próxima jornada, a AD Paredes defronta a Casa Povo Martim. O jogo está marcado para o dia 24 de Fevereiro.