AD Paredes e Macedense perdem meias-finais do Campeonato Nacional de Futebol de Praia

O Grupo Desportivo Macedense foi a primeira equipa da A.F. Bragança a entrar em campo, este sábado, no Estádio do Viveiro – Jordan Santos, na Nazaré. A formação de Macedo de Cavaleiros, segunda classificada na primeira fase do Campeonato Nacional de Futebol de Praia, série Bragança, perdeu mas meias-finais com a AD Pastéis da Bola por 14-2.

No segundo jogo do dia, a AD Paredes, campeã distrital, também saiu derrotada das meias -finais. As brigantinas perderam 8-2 com o Sótão. Daniela Campos apontou os dois golos da AD Paredes (5’, 27’).

AD Paredes e Macedense vão defrontar-se amanhã, às 16h30, para definir o terceiro e quarto classificados da prova.

Antes, às 15h00, Sótão e AD Pastéis da Bola disputam o título nacional.

Foto de Federação Portuguesa de Futebol