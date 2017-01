AD Paredes empata com golo de Jéssica

As brigantinas não entram bem no jogo. Faltou mais acutilância no ataque, sector onde Jéssica teve algumas dificuldades para chegar à baliza adversária, e no meio campo Pietra esteve sempre muito sozinha na tentativa de abrir espaços para o golo.

Do lado das vila-condenses, Joana foi uma dor de cabeça para as jogadoras da casa. A avançada do Rio Ave inaugurou o marcador ao minuto 19.

Aos 25’ esteve à vista o segundo tento das visitantes com um remate fortíssimo de Ema à barra.

Já perto do intervalo, fruto de uma boa iniciativa de Jéssica, as brigantinas conseguiram levar perigo à baliza adversária.

O golo do empate surgiu na segunda metade do encontro assinado por Jéssica, depois de uma boa jogada de Lea na esquerda, que à entrada da área rematou para golo ficando o resultado em 1-1.

O empate mantém a AD Paredes na sexta posição, agora com 19 pontos, e o Rio Ave no quarto lugar com 23.

Na próxima jornada, as brigantinas têm deslocação difícil ao terreno do Freamunde.