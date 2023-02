AD Paredes perde na recepção ao Destreza Aventura

Ao intervalo a formação de Barcelos vencia por 0-1, com um golo de Susana Sá aos 23 minutos.

Na segunda metade, as visitantes dilataram o resultado para 0-3 por intermédio de Inês Cruz (47’) e Íris Barbosa (58’) de penálti. As brigantinas reagiram e conseguiram equilibrar o encontro. Jéssica reduziu para 1-3 aos 60 minutos e Márcia Oliveira para 2-3 aos 68’, dois golos que relançaram o encontro.

Mas, nos últimos oito minutos o Destreza Aventura garantiu o triunfo fora de portas com golos de Íris Barbosa aos 82’ e aos 90’. A jogadora minhota fez hat-trick.

Na classificação, a AD Paredes est+a no aquarto lugar com três pontos e defronta o Baragalona FCA, que nesta jornada empatou 3-3 com a ADJ Mouquim.

Quanto ao Destreza Aventura lidera a competição com sete pontos.

Foto de Diogo Pinto