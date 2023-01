AD Paredes recebe Maximinense na jornada inaugural da Taça Nacional Feminina de Promoção

A Associação Desportiva Paredes integra a série A juntamente com Destreza Aventura ND, CD Maximinense, BFC Bragalona FCA, ACRD Arsenal Crespos e AD Juventude Mouquim.

Na primeira jornada, marcada para domingo, dia 5 de Fevereiro, as brigantinas jogam em casa com o Maximinense, adversário que já tinham defrontado no Campeonato Nacional da 3ª Divisão. Segue-se, na segunda jornada, a deslocação ao terreno da ACRD Arsenal Crespos e a recepção ao Destreza Aventura, no que diz respeito às três primeiras jornadas.

A Taça Nacional Feminina de Promoção joga-se a duas voltas.

Na primeira fase do Campeonato Nacional Feminino da 3ª Divisão a A.D. Paredes terminou no quinto lugar, penúltimo, com seis pontos.