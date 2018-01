AD Paredes reforça liderança

A equipa brigantina venceu, no sábado, na viagem a Santo Tirso a União Desportiva Social Roriz por 1-2 na jornada 12 da série A.

Adriana Caseiro inaugurou o marcador ao minuto 17. O 0-1 manteve-se até ao intervalo. Na segunda metade, Ana Bessa igualou de grande penalidade aos 38’.

Já em cima do apito final, aos 70’, Adriana Caseiro bisou e fechou a contagem, 1-2 para a AD Paredes.

O triunfo fora de portas reforça a liderança da formação treinada por José Alves que tem agora 22 pontos, maios três que a Casa Povo Martim que tem 19.

A AD Paredes tem ainda o melhor ataque da prova, 26 golos marcados.

Na próxima jornada, agendada para sábado, 3 de Fevereiro, as brigantinas jogam em casa com a ACDR Pico de Regalados.