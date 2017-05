ADCMC inaugura novas instalações

A presidente da ADCMC, Lina Silva, espera que “o número de atletas aumente”. É que o facto de a associação ter estado sediada num espaço provisório e com poucas condições levou à redução do número de praticantes de kickboxing.

Com mais qualidade em termos de infra-estruturas, Luís Durão, treinador da ADCMC, acredita que é possível conquistar ainda mais títulos. “Vamos ter melhores condições para treinar. Mesmo com menos condições já tínhamos bons resultados. Agora, o objectivo é melhorar o que temos feito até agora”.

O novo espaço foi cedido pela autarquia e as obras de remodelação só foram possíveis graças à ajuda de vários particulares. “Felizmente e graças ao nosso esforço, à ajuda da Câmara Municipal de Macedo de Cavaleiros, à ajuda de vários particulares temos finalmente a nossa casa”, afirmou Lina Silva.

As novas instalações da ADCMC foram inauguradas no domingo. No mesmo dia os atletas realizaram exames de graduação. A ADCMC e o Clube de Combate do Nordeste, este sediado em Bragança, têm no total cerca de meia centena de atletas