ADCMC/CCN com sete estreias no regional em Guimarães

Os dois clubes vão competir com 18 atletas, sete dos quais vão fazer a estreia em competição.

Os brigantinos vão apresentar-se nas modalidades de points-fighting (Daniel Mendes e Wilson Nascimento), light-contact (Tiago Mendes, Ivo Sá Carneiro, Ana Moás, Eva Sá Carneiro, Bruna Correia, Pedro Marques, Paulo Pires, Rafaela Correia, Samanta Comado, Fabrice Fernandes, Abílio Santos, Cristiano Pires e vasco Costa) e em full-contact (João Pires, Kristina Petrova e Ali Turcu).

O apuramento para o nacional faz parte dos objectivos dos dois clubes, mas Luís Durão realça outros aspectos em termos de competição dos atletas. “As expectativas passam sempre por dignificar o nosso clube dando sempre o máximo, independentemente se o atleta é ou não estreante. Não pedimos vitórias, mas que façam tudo o que treinaram e assim arriscam-se a que tudo corra bem”, referiu o responsável do CCN.

Por equipas as expectativas são moderadas já que os atletas dividem-se por três disciplinas distintas. Ainda assim a ADCMC e o CCN participam com a maior equipa de sempre.