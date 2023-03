ADCMC/CCN soma cinco pódios na primeira etapa da Liga FNKDA

Aveiro foi palco, no sábado, da primeira etapa da Liga FNKDA (Federação de Desportos de Combate).

A Associação de Desportos de Combate de Macedo de Cavaleiros/Clube Combate Nordeste fez-se representar por cinco atletas na disciplina de Kick Light seniores.

Fabrice Fernandes (79 kg), Rui Morais (69 kg) e Djems Andrade (74 kg) conquistaram o primeiro lugar no pódio. Mariana Gonçalves (60 kg) alcançou a segunda posição e Frederico Ramos (57 kg) ficou no terceiro lugar.

Dos doze combates disputados a ADCMC/CCN venceu 10. “A dedicação dá sempre os seus frutos. Como é habitual apostámos na qualidade em detrimento da quantidade respeitando todas as etapas de evolução dos nossos atletas. Apresentámo-nos nesta competição com cinco atletas que estiveram a um grande nível. Mais do que as vitórias realço a dedicação e os sacrifícios destes nossos guerreiros”, disse o treinador, Luís Durão.

A primeira etapa da Liga FNKDA (Federação de Desportos de Combate) contou com cerca de 200 atletas.