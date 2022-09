ADCS Carvalhais apresenta Guia “DigiHike” para o desenvolvimento competências básicas nas caminhadas

Uma caminhada pode ser muito mais que uma actividade desportiva. Há, actualmente, associado um potencial cultural, uma preocupação ambiental, uma vertente económica e de promoção turística.

A pensar em tudo isto, a Associação Desportiva Cultural Social de Carvalhais, no concelho de Mirandela, lançou o Guia “DigiHike” para o desenvolvimento competências básicas nas caminhadas, juntamente com os parceiros europeus da Croácia, Espanha e Itália.

Trata-se de um projecto cofinanciado pelo programa Erasmus+ da Comissão Europeia que pretende dar a conhecer os benefícios das actividades ao ar livre, neste caso as caminhadas. Como planear, organizar e atrair turistas aos territórios através das caminhadas? Perguntas para as quais o guia tem resposta.

“Como fazer uma caminhada? Para quem? Onde? Quando? Como? E porque? São as perguntas para as quais o guia tem resposta. Este guia é para toda a gente que queira divulgar as suas actividades. Vemos, muitas vezes, as caminhadas como um acto isolado, mas é muito mais que isso. Caminhar para além de ser uma actividade física, que faz bem à saúde, pode ajudar na divulgação do nosso património, cultural, da fauna, da flora e da gastronomia”, destacou Pedro Correia, presidente da ADCS Carvalhais.

O Guia “DigiHike” é, assim, uma ferramenta importante para organizar e promover actividades ao ar livre que estimulem a curiosidade e que divulguem trilhos, tradições, história, cultura e a gastronomia local. “Qualquer instituição, município ou escolas podem ter este guia. Queremos que o guia chegue a toda a gente”.

Nelson Teixeira, presidente da Junta de Freguesia de Carvalhais, considera o Guia “DigiHike” “importante para todas as freguesias”. “Será muito útil para Carvalhais e para as restantes freguesias do concelho. As caminhadas, além de envolver as pessoas, promovem os locais, a cultura e o património”.

O crescimento do Turismo de Aventura representa uma oportunidade, tanto para as organizações desportivas como para as localidades em zonas de montanha ou em zonas rurais, para atrair turistas à procura de actividades ao ar livre.

O “DigiHike” pretende dar resposta às necessidades das organizações na área do desporto outdoor e do desenvolvimento rural. O projecto contempla ainda o “Toolkit” para a promoção digital das actividades ao ar livre.