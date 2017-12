Adolfo e Gene rescindem com o Argozelo

Adolfo vestiu a camisola do Argozelo nas últimas três temporadas e esta época alinhou em 11 jogos. Quanto a Gene há duas épocas que vestia de verde e branco.

Adolfo e Gene deverão ingressar no Grupo Desportivo Mirandês. O presidente da formação mirandesa, João Castro, confirmou o interesse nos dois jogadores mas referiu que “anda não há acordo”.

A confirmar-se a contratação do médio e do defesa, Luís Preto técnico do Mirandês, que ocupa o terceiro lugar do campeonato distrital, ganha dois reforços de peso para atacar a segunda fase do campeonato.

Entretanto, o Argozelo vai ao mercado. António Forneiro pretende reforçar a defesa e o meio campo. Para o centro do terreno Kika pode ser uma opção. O jogador rescindiu com o S.C. Mirandela e está na lista de preferência do treinador.

No plantel do Argozelo, Júnior recupera de uma lesão no joelho tal como o avançado Litcha.