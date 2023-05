Adrenalina, espectáculo e trial duro e puro na segunda edição do Heat of the Mountain

A pista de trial de São Pedro de Sarracenos foi palco de um grande espectáculo de trial. A segunda edição do Heat of the Mountain fez subir a adrenalina com máquinas e pilotos a mostrarem destreza e capacidade técnica para ultrapassarem os 11 difíceis obstáculos que encontram ao longo da pista de 26 quilómetros.

Tozé Cordeiro, secretário da Associação TT Sem Limites, que organiza a prova, não tem dúvidas que as alterações feitas na pista contribuíram para uma prova bem sucedida. “O balanço é extremamente positivo. O resultado foi fantástico e os pilotos gostaram muito da pista, segundo os mesmos é a melhor do país. Fizemos muitas alterações na pista para melhor. Criámos uma pista mais uniforme com velocidade e obstáculos. Este ano acrescentámos um número substancial de obstáculos naturais”.

Tudo aponta para que o Heat of the Mountain regresse no próximo ano. “Depois do feedback positivo das equipas e a pedirem-nos para continuar, é óbvio que para o ano vamos voltar se continuarmos a ter apoios, quer de particulares quer das entidades oficiais. Por nós vamos continuar a fazer mais e melhor”, afirmou.

Na classe rainha, em Super Proto, o piloto João Vicente e navegador Manuel Morgado (Santerchips/Amturbocharger/Jot4x) foram os grandes vencedores.

A equipa de Alcobaça repetiu o feito de 2022. “O positivo são os prémios que levámos, o prémio monetário, que para quem faz 800 a 900 quilómetros para fazer a prova é excelente, e os pneus. É um prémio muito bom mesmo. Em Portugal não estamos habituados a darem prémios tão bons, só aqui, em Bragança”, afirmou João Vicente.

Em Proto, João Ferreira e Tiago Alves, da Euro/Quartelas 4x4, foram os mais rápidos da categoria. Em Extreme, Diogo Mendes e Bruno Gomes (Tuff 4x4) terminaram na primeira posição e em UTV/Promoção a equipa mais rápida foi Reciclopeças de Carlos Martins e João Ponto.

O Heat of the Mountain levou à pista de São Pedro de Sarracenos 28 pilotos. Destaque para a participação de quatro pilotos do distrito de Bragança, Francisco Tiago, Bruno Cameirão, Celso Ferreira e Georges Afonso.

Foto de Município de Bragança