ADSP Vale do Conde apresenta equipas para a nova temporada

O clube do concelho de Mirandela vai competir no distrital de benjamins com duas formações e outras tantas em infantis. Quanto às equipas de petizes e traquinas, que não têm competição oficial, participam em torneios.

Os plantéis foram apresentados no domingo no intervalo do jogo do nacional de iniciados com o Barroselas, que terminou empatado a zero. Os mirandelenses somaram o primeiro ponto decorridas cinco jornadas.

Na próxima jornada, marcada para sábado, o Vale do Conde joga fora com o Vitória de Guimarães.