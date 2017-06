ADSP Vale do Conde um projecto de formação sólido e contínuo

São Pedro de Vale do Conde é uma pequena aldeia a seis quilómetros de Mirandela. Não tem mais que meia centena de habitantes, mas é já uma referência na formação.

Lá está sediada a ADSP Vale do Conde/Escola de Futebol Gilberto Gomes que conta com perto de 150 pequenos jogadores Em 2009 abriu portas somente com 15 atletas.

“Sinceramente era difícil em 2009 prevermos este crescimento. Temos neste momento 150 atletas”, destacou Susana Costa, directora da escola, no sábado, na festa de encerramento da temporada.