A.F. Bragança e Vila Real avançam com Encontro Interdistrital de Futsal em petizes e traquinas

Trata-se de um evento que resulta da parceria entre as duas associações de futebol transmontanas, Bragança e Vila Real, e que conta com cerca de 450 crianças em representação de 20 clubes.

É uma iniciativa que promove o futsal junto dos mais pequenos. “O encontro promove a prática de futsal e hábitos saudáveis de vida junto das crianças. A iniciativa decorre em simultâneo em Macedo e Murça, com clubes do distrito de Bragança e Vila Real”, referiu Sílvio Carvalho, coordenador técnico distrital da A.F. Bragança.

O 1º Encontro Interdistrital de Futsal em Petizes e Traquinas fortalece as relações entre as duas associações de futebol, pois os mais novos “têm oportunidade de jogar com crianças de clubes de outro distrito”.

Os encontros servem ainda para aumentar o número de praticantes de futsal, sobretudo no feminino. “Estamos a falar de crianças com idades entre os 5 e os 8 anos em que é mais fácil captar atletas para a modalidade”

Foto de AR Alfandeguense