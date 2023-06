A.F. Bragança inicia participação no Torneio Lopes da Silva no domingo frente à A.F. Setúbal

A selecção distrital sub-14 da A.F. Bragança inicia no domingo a participação no Torneio Inter-associações Lopes da Silva.

A conceituada prova de futebol juvenil é a antecâmara da selecção nacional sub-15, conta com a participação das 22 selecções distritais de futebol do país, com jogos nos distritos da Guarda e Castelo Branco.

A selecção distrital da A.F. Bragança está colocada no grupo B, juntamente com Évora, Algarve e Setúbal.

São três adversários distintos, sendo que Sílvio Carvalho, seleccionador distrital, aponta a formação da A.F. Setúbal como a equipa teoricamente mais forte. “Setúbal é uma das associações mais forte do país e que está bem organizada a nível de selecções distritais com o excelente trabalho do meu colega Pedro Santos. É a minha opinião o adversário mais difícil que vamos ter nesta fase. Em relação à selecção do Algarve sei que este ano está com um nível competitivo elevado. Quanto a Évora não temos muito conhecimento”, disse.

O objectivo dos brigantinos passa por pensar jogo a jogo. “Estamos focados no primeiro jogo e não podemos criar expectativas além disso. A nossa participação e o nosso desenvolvimento serão fruto do que acontecer no primeiro encontro”.

O Torneio Lopes da Silva começa no domingo, dia 18, e termina no dia 24 de Junho, com jogos nos distritos de Castelo Branco e Guarda. Participam 22 selecções distritais de futebol.

A A.F. Bragança defronta a congénere de Setúbal na primeira jornada, às 09h30, no Estádio Municipal da Guarda. No dia 19 de Junho tem pela frente a A.F. Algarve, às 11h30, e fecha a fase de grupo frente a Évora na terça-feira, dia 20.