A.F. Bragança vai promover acção de captação de atletas nas escolas

Aumentar o número de praticantes no futsal, futebol e futebol de praia nos escalões de formação é o objectivo que a Associação de Futebol de Bragança quer ver concretizado através do projecto aprovado pela Federação Portuguesa da modalidade, no âmbito do projecto 2024.

A iniciativa será desenvolvida “em conjunto com os agrupamentos de escolas e as autarquias”, começou por explicar António Ramos. O presidente da AFB inclui ainda a arbitragem, uma área que se debate com a falta de árbitros. “Vamos tentar sensibilizar e mobilizar os atletas para pratiquem as modalidades de forma federada. Vamos também tentar mobilizar os mais novos para a arbitragem”.

O objectivo é captar atletas dos 5 aos 15 anos, masculinos e femininos, para o desporto federado.

O projecto da A.F. Bragança para levar o futebol, o futsal e o futebol de praia às escolas é muito semelhante ao Street Football Move, mas desta vez há um contacto mais directo com as escolas.

A AFB conta nesta fase da época 2022/2023 com 1984 atletas em todos os escalões de formação, de petizes a juniores, de futebol e futsal.

A Associação de Futebol de Bragança pretende implementar o projecto no próximo mês de Setembro, no arranque do novo ano lectivo.

Foto de AFB