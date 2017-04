AFB com a melhor classificação de sempre em sub-15 no TIA futsal

Foi a melhor classificação de sempre da AFB neste escalão de futsal numa prova que contou com 22 associações distritais e regionais.

Os brigantinos iniciaram a prova, na passada quarta-feira, com uma derrota por 3-2 com Coimbra seguida da vitória por 7-3 frente a Portalegre.

No terceiro dia do TIA os brigantinos perderam com a Guarda por 4-5 e no último dia da competição alcançaram um triunfo por 3-2 com Évora.

“A avaliação acaba por ser positiva. Houve bons jogos e muito disputados. Em prova estiveram selecções, como Porto ou Lisboa, que são praticamente a base da selecção nacional”, disse Sílvio Carvalho, coordenador técnico da A.F.Bragança.

Em termos individuais, o ala Diogo Correia (Clube Académico de Mogadouro) foi o sétimo melhor marcador da competição com sete golos apontados.

A selecção da A.F.Lisboa foi a vencedora do TIA, uma prova que reuniu mais de 300 jovens futsalistas de vários pontos do país.