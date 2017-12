AFB participa em três torneios até ao final do ano

A competição é organizada pela Associação de Futebol do Porto.

Ainda esta semana, na sexta-feira, há Inter-associações de futebol feminino, em Alfândega da Fé.

Trata-se de um triangular que serve de preparação para a fase zonal do Torneio Inter-associações sub-16, que se vai realizar no distrito de Bragança, no próximo mês de Janeiro.

Em Alfândega da Fé vão participar as selecções de Vila Real, Viseu e a anfitriã, Bragança.

No futsal, a selecção brigantina sub-18 masculina prepara-se para o Inter-associações. A competição vai realizar-se em Braga entre os dias 27 e 30 de Dezembro.

Para esta prova o seleccionador distrital, António Fernandes, convocou 13 jogadores.

O primeiro jogo de Bragança está marcado para o dia 27 com o Algarve, seguem-se os confrontos com Portalegre, Viana e Guarda.