AFB prepara participação no Torneio Dr. Macedo Vieira

A jovem selecção distrital vai defrontar a congénere do Porto numa prova que conta ainda com as selecções de Braga e Viana do Castelo.

No mesmo dia, a selecção sub-13 defronta Braga, também na Póvoa de Varzim, no “VI Torneio Município da Póvoa 2016”.

As duas selecções realizaram ontem a última sessão de treino antes da participação nos respectivos torneios.

A prova reveste-se de especial importância para os sub-14 que ganham rotinas para o Torneio Inter-associações Lopes da Silva, que em 2017 se realiza em Elvas, de 24 a 30 de Junho.

“O torneio na Póvoa é importante na preparação das selecções, principalmente para a selecção sub-14 que no Torneio Lopes da Silva também vai defrontar Braga. Vai dar para tirar algumas notas e preparar melhor a equipa para o inter-associações”, referiu Sílvio Carvalho, coordenador técnico da A.F.Bragança.

Sobre a participação das selecções nos torneios de natal na Póvoa, Sílvio Carvalho garante que as equipas “vão com ambição” de conseguir um bom resultado mas admitindo que “são esperadas bastantes dificuldades”.

O Torneio Dr.Macedo Vieira é apoiado pelo município da Póvoa de Varzim e organizado pela Associação de Futebol do Porto. A prova vai já na 30ª edição.