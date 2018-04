AFB termina fase final do TIA sub-16 no oitavo lugar

As brigantinas tinham vencido a fase zonal, em Macedo de Cavaleiros, que lhes garantiu a presença no lote das oito melhores selecções distritais do país. Até aqui objectivo cumprido mas de olho pelo menos da entrada no top 4.

A tarefa esperava-se bastante complicada até porque o primeiro adversário era a congénere do Porto, que conta com quatro jogadoras habitualmente chamadas às selecções nacionais.

A AFB perdeu o jogo por 4-0. O poderio físico das jogadoras adversárias anulou qualquer hipótese das transmontanas. “Com o Porto o jogo até foi bem despumado, mas na segunda parte o poderio físico das atletas do Porto foi evidente e nós nesse aspecto quebrámos”, explica Sílvio Carvalho, seleccionador distrital.

Seguiram-se mais dois jogos e outras tantas derrotas, 0-3 com Leiria e 0-5 frente a Braga. De referir que a selecção da AFB era a equipa com a média de idades mais baixa da competição. Um facto que não é negativo, muito pelo contrário. “Temos sete jogadoras que vão integrar a futura selecção distrital sub-14 já que no futuro a FPF vai criar um Inter-associações sub-14 de futebol feminino, à semelhança do Lopes da Silva masculino”.

De referir que a selecção distrital terminou o torneio na oitava posição e a AF Lisboa venceu a prova ao derrotar na final Setúbal por 3-1.

O torneio contou com uma centena de jogadoras em representação de 18 Associações Distritais e Regionais de Futebol.