AFB termina Inter-associações sub-18 no sétimo lugar

A equipa brigantina iniciou a prova com uma derrota por 5-1 com o Algarve, empatou a cinco bolas com a A.F. Portalegre e venceu os dois últimos jogos, 3-6 com Viana do Castelo e repetiu o resultado com a Guarda.

A selecção da A.F. Madeira foi a vencedora da prova seguida de Braga na segunda posição e Santarém na terceira.

A competição, que se realizou em Braga, de 26 a 30 de Dezembro, contou com a participação de 22 associações distritais e regionais de futebol e realizaram-se 44 jogos de futsal.