Afonso Morais e Diogo Castro convocados para a Selecção Nacional Sub-13 de futsal

Afonso Morais e Diogo Castro, jovens jogadores de futsal do distrito de Bragança, foram convocados pelo seleccionador nacional José Luís Mendes, na sexta-feira, para o estágio de observação da Selecção Nacional Sub-13 de Futsal que decorre de 10 a 12 de Maio, no Luso.

Diogo Castro é guarda-redes da Escola Arnaldo Pereira e Afonso Morais representa o Alfandeguense, onde conquistou recentemente o título de campeão distrital.

Os dois atletas do distrito de Bragança vão ser observados nas quatro sessões de treino, que se realizam no Pavilhão Municipal do Luso.

O técnico da Equipa das Quinas, José Luís Mendes, chamou para o estágio de observação 30 atletas.

ACADEMIA CONDEIXA: Martim Feijão

AD ARSENAL CANELAS: João Rodrigues

AD PARANHOS BEIRA: Santiago Pinto

ADC SANTA CRUZ LAGOA: Afonso Ferreira

ADCR CAXINAS POÇA BARCA: Leandro Pereira; Santiago Barreto

ADF ALVORNINHA: Martim Oliveira

ADRE PALHAÇA: Martin Moço; Xavier Caldeira

AMIGOS ABEIRA DOURO: Guilherme Almeida

AR ALFANDEGUENSE: Afonso Morais

ARC CATARINENSE: Joaquim Higino

ARNALDO PEREIRA FUTSAL: Diogo Castro

AA JOHNSON JANUÁRIO: Afonso Santos

ASSOCIAÇÃO MORADORES GRANJA: Dinis Pereira

CCR QUINTA SOBRADO: Simão Neto

CD RIBEIRA BRAVA: Salvador Gonçalves

CD SÃO JOÃO: Olavo Amaral

CDCC POSTO SANTO: Simão Cabral

CERVEIRA FC: Kévin Godinho

CR CANDOSO: Dinis Ribeiro

CRC SANJOANENSE: João Ferreira

CRI ALHADENSE: David Gaspar

ESCOLA DC GONDOMAR: Martim Ferreira

FUTSAL CELORICO BASTO: Artur Fernandes

GD CASA POVO LIVRAMENTO: Tristan Ayala

SC LUSITÂNIA: Francisco Vieira

SC PORTO SANTO: André Ornelas

UNIÃO 1919: Pedro Caetano

CDE FRANCISCO FRANCO: Elias Meneses

Programa Geral:

10 de maio | sexta-feira

19h00 – Concentração Grande Hotel do Luso, Luso

11 de maio | sábado

10h00 – Treino (Pavilhão Municipal do Luso)

16h30 – Treino (Pavilhão Municipal do Luso)

12 de maio | domingo

10h00 – Treino (Pavilhão Municipal do Luso)

16h30 – Treino (Pavilhão Municipal do Luso)

19h00 – Dispensa dos Atletas / Regresso aos Clubes