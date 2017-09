Alexandre Dias a caminho de Barcelona

Trata-se de um triatlo com 3,8 Km de natação, 180 Km de ciclismo e 42 Km de corrida. A prova é exigente e a preparação também.

“A preparação é muito exigente a nível físico, psicológico e financeiro”, disse Alexandre Dias.

Quanto aos objectivos para a prova de triatlo, em Espanha, a classificação não é importante.

“Vai ser um teste à minha capacidade física. Não vou lutar por uma classificação, mas por acabar a prova”, afirmou.

O vimiosense, de 32 anos, conta com o apoio do “EM Força” da Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla, do qual é coordenador.

O atleta ganhou uma bolsa pela sua história. O prémio foi atribuído por uma empresa de aparelhos auditivos. O projeto "IronEM a caminho do IronMan Barcelona 2017" destacou-se e garantiu dois mil euros a Alexandre Dias.