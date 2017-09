Alexandre Dias combate a esclerose múltipla com a prática de desporto

É de Vimioso, tem 32 anos e é um exemplo de superação. Alexandre Dias dedicou-se à prática de desporto para combater a esclerose múltipla, doença sem cura que lhe foi detectada há quatro anos.

A sua capacidade de superação e força de vontade já o levaram a participar no triatlo Ironman 70.3, que se realizou pela primeira vez em Portugal, em Cascais no dia 3 de Setembro. Uma prova que serviu de preparação para o grande desafio de Alexandre, o Ironman Barcelona. Trata-se de um triatlo com 3,8 Km de natação, 180 Km de ciclismo e 42 Km de corrida.