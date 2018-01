Alfândega da Fé recebe final de iniciados e juniores

O Estádio Municipal recebe a final de iniciados entre G.D. Cachão e G.D. Bragança, às 14h30, e o jogo GDB – S.C.Mirandela em juniores, às 16h30.

Entretanto, já é conhecido o calendário de jogos do campeonato distrital em ambos os escalões.

Em iniciados vão estar em prova oito equipas sendo que na primeira jornada jogam-se as seguintes partidas: G.D.Bragança – AFM Mogadouro, Montes Vinhais – F.C.Carrazeda, G.D.Moncorvo – Escola Crescer e Macedo – G.D.Cachão.

Quanto ao distrital de juniores vai contar com sete clubes em competição. No pontapé de saída estão agendados os encontros G.D. Cachão – Macedo, S.C. Mirandela – Montes Vinhais e Mãe d´Água – G.D.Bragança. Folga o F.C.Carrazeda.

As duas competições têm início agendado para o dia 17 de Fevereiro.