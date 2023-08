Alfandeguense com ambição de candidato para a nova temporada

A presidente da Associação Recreativa Alfandeguense, Helena Lisboa, quer apagar a má imagem, em termos de resultados, deixada na época passada no Campeonato Distrital de Futsal. O clube terminou no último posto da tabela e para esta temporada o objectivo é bem mais ambicioso.

Helena Lisboa garante um plantel competitivo e eleva a fasquia. O objectivo é alcançar uma posição cimeira na classificação. “Este ao começamos muito mais cedo. Já falámos com os jogadores que pretendemos. O objectivo é formar uma equipa muito mais competitiva, não quer dizer que a da época passada não fosse competitiva. Queremos ter mais elementos no plantel, pois na temporada anterior tivemos vários castigos e lesões e isso acabou por condicionar a equipa”.

A época passada não correu bem à A.R. Alfandeguense, terminou no último lugar, e a presidente não esconde que foi uma temporada que ficou “muito aquém das expectativas”.

Para 2023/2024, a presidente assume o objectivo de chegar ao topo da classificação e chegar à final-four do campeonato distrital de futsal. “Vamos apostar um pouco mais para conseguirmos chegar aos lugares cimeiros, passar à final-four e quem sabe à final. Peso que vamos ter condições para nos bater com as equipas teoricamente mais fortes”.

Na equipa técnica não há alterações, Fernando Macedo mantém-se como treinador principal e conta com os adjuntos Tozé Franco e Carolina Azevedo.

A nível da formação, a A.R. Alfandeguense vai voltar a competir em juvenis e juniores.

Quanto ao número de atletas da ARA vai subir. Depois dos 81 registados em 2022, Helena Lisboa espera passar a centena de atletas.