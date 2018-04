Alfandeguense distinguiu atletas, treinadores e directores na Gala do 40º Aniversário

Na cerimónia foram homenageadas todas as direcções do clube desde 1978 até à actualidade. Também Mário Damasceno foi distinguido já que foi um dos impulsionadores do projecto, em 1977, liderando uma direcção provisória.

“É uma forma de reconhecer o trabalho e a ressicação de pessoas que representaram as várias direcções ao longo dos anos e que contribuíram para o grande património existente e para o desenvolvimento local, quer em termos desportivos quer sociais”, disse Carlos Alendouro, presidente do ARA.

A nível individual, Ricardo Castilho levou para casa o prémio de treinador do ano, Luís André foi distinguido como o melhor jogador dos benjamins, Luís Sá dos Iniciados, Carlos Morais dos juniores, Samuel Carvalho arrecadou o prémio de aleta do ano de seniores de fusal masculino, Tatiana Caseira foi considera a melhor atleta feminina de futsal e Luís Azevedo destacou-se no atletismo.

O Alfandeguense pondera avançar para a abertura de uma secção de ténis de mesa e o basquetebol também poderá estar de regresso à vila de Alfândega da Fé.