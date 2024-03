Alinhamento das meias-finais da Final Four da Taça Distrital da AF Bragança definido

O sorteio das meias-finais da Final Four da Taça Distrital de Futsal da Associação de Futebol de Bragança, realizado no sábado, determinou que o Sporting Clube Moncorvo enfrenta o Ala e o Águia FC Vimioso joga com o Clube Desportivo de Miranda do Douro. A Final Four começa a ser jogada no dia 15 de Março, às 19h30, no Pavilhão Municipal de Macedo de Cavaleiros.

15 de Março - Pavilhão Municipal de Macedo de Cavaleiros

SC Moncorvo – Ala, às 19h30

Águia FC Vimioso – CD Miranda do Douro, às 21h30

16 de Março - Pavilhão Municipal de Macedo de Cavaleiros

Final, às 21h30