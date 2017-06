Alonso vai discutir o título nacional de low-kick em Mirandela

O combate de Alonso será o ponto alto da noite. O mirandelense, quem em 2016 conseguiu o título mundial de low-kick, quer agora arrecadar o galardão nacional.

“Vai ser um bom combate. Como se costuma dizer na gíria vai ser de ‘cortar a respiração’ até ao fim. É um combate de cinco assaltos. O Alonso está bem e preparado”, garantiu Sónia Pereira, treinadora do Ginásio Clube de Mirandela.

A gala vai trazer a Mirandela atletas do V. Guimarães, Gladiador Academy, Academia Pé de Chumbo e Kickboxing KTF Team. Em prova vão estar ainda dez atletas mirandelenses.

A Fight Night serve também de preparação para o Campeonato Nacional de Kickboxing que se realiza na Figueira da Foz, nos dias 24 e 25 de Junho.

“Espera-se uma boa gala, com bons combates para os aficionados da modalidade. Que venham apoiar o Alonso”, acrescentou Sónia Pereira.

A Fight Night está marcada para sábado, no Pavilhão da Reginorde, com início às 21h30 e conta com combates nas disciplinas de light-contact, full-contact, low-kick e kic-light.