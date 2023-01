Alvinegras perdem em Vila do Conde

A formação de juniores femininos do S.C. Mirandela perdeu, este sábado, por 1-0 com o Rio Ave.

A equipa de Vila do Conde apontou o golo decisivo na segunda metade, aos 56 minutos, por intermédio de Leonor Fernandes.

Com 10 jornadas carimbadas na série A do Campeonato Nacional Feminino sub-19, o S.C. Mirandela segue no quinto lugar com oitos pontos. O Rio Aves ocupa a quarta posição com nove pontos.

Na próxima jornada, as mirandelenses jogam em casa com o Famalicão, líder da prova, que esta jornada venceu o Vitória SC por 4-1.