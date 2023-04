Alvinegros cedem empate caseiro

O S.C. Mirandela empatou a duas bolas na recepção ao Amarante, em jogo da sexta jornada da série A da fase de manutenção do Campeonato Nacional sub-19 da 2ª Divisão.

Os golos só surgiram na segunda metade e os alvinegros estiveram a vencer por 2-0. Pedro Vergueiro colocou a formação treinada por Gilberto Vicente em vantagem aos 47 minutos e Ângelo Dangue fez o 2-0 aos 55’.

A resposta do Amarante chegou aos 77 minutos com um golo de Francisco Campos, a reduzir para 2-1, e João Ferreira restabeleceu o empate, 2-2, aos 90’.

O Amarante segue no quinto lugar com 31 pontos. O Mirandela é sétimo com 16 e na próxima jornada, marcada para sexta-feira, dia 7, joga fora com o Limianos, que este sábado perdeu com o Marinhas por 2-1.

Foto de SCM