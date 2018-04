Alvinegros seguram quarto lugar

A uma jornada do fim do Campeonato de Portugal (CP), a formação treinada por Rui Borges já bateu a melhor pontuação dos últimos dez anos do clube nos nacionais.

Os alvinegros somam 54 pontos e podem terminar a época com 57 se vencerem o Câmara de Lobos, no próximo domingo, ultrapassando os 53 pontos conseguidos na temporada 2012/2013 sob o comando técnico de Vítor Maçãs. Referira-se no entanto, na referida época que o Mirandela militava na extinta 2ª Divisão e ficou no terceiro lugar.