AMAO dominou em Condeixa

O clube da cidade do Tua fez-se representar com seis atletas em diferentes categorias. Susana Novo, em seniores, arrecadou medalha de ouro em formas e first contact tal como Inês Novo mas em infantis.

No sector masculino, Diogo Oliveira conseguiu ouro em formas, defesa pessoal e first contact no escalão de infantis; André Jacinto em cadetes trouxe para Mirandela o primeiro lugar em defesa pessoal, combate first contact e combate kung-fu; Francisco Silva conquistou medalha de ouro em combate first contact seniores; e Manuel Lourenço em infantis foi quarto classificado em combate first contact.

O Torneio de Artes Marciais de Condeixa contou com a participação de quatro equipas.