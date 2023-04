Américo Caldeira e Sílvia Pereira vencem prova de abertura do Campeonato Nacional de Skyrunning em Mirandela

O Campeonato Nacional de Skyrunning, da Federação de Campismo e Montanhismo de Portugal, começou este sábado na Serra de Passos, no concelho de Mirandela.

A prova contou com duas corridas distintas, uma de 24 e outra de 10 quilómetros, e foi organizada pelo Grupo Desportivo Mirandela a Correr com o apoio do Município de Mirandela e Junta de Freguesia de Passos.

Na maior distância, 24 quilómetros, Américo Caldeira (Clube Aventura da Madeira) foi o primeiro a cortar a meta, com o tempo de 02:19:08 horas.

O participante do distrito de Bragança com melhor classificação foi Alírio Sebastião. O atleta do Ginásio Clube de Bragança terminou no 10º lugar.

Em femininos, Sílvia Pereira (Train Hard Team) subiu ao lugar mais alto do pódio com o tempo de 02:58:13 horas.

Na distância de 10 quilómetros, André Martins (Chaves Running Team) venceu em masculinos (00:50:03 minutos) e Ana Patrícia Braz (Mirandela a Correr) triunfou em femininos (01:14:23).

A primeira prova do Campeonato Nacional de Skyrunning levou ao concelho de Mirandela cerca de 100 atletas. A segunda etapa, o Zela Skyrace 43 km, está marcada para o dia 30 de Abril em Vouzela.

