Ana Fernandes convocada para o Europeu de Hóquei em Patins

Ana Fernandes, jogadora do Clube Académico de Bragança, está convocada para o Campeonato da Europa de Hóquei em Patins sub-17 feminino, que se realiza de 28 de Agosto a 2 de Setembro, em Correggio, Itália.

A atleta brigantina integrou o estágio de preparação da selecção nacional, que se realizou ontem, no Luso, e é uma das dez jogadoras convocadas para o europeu. Será a estreia de Ana Fernandes numa competição internacional com a camisola de Portugal.

Ana Fernandes, de 15 anos, destaca-se no Clube Académico de Bragança, mas também a nível nacional, e é já um jovem promessa do hóquei em patins. No passado mês de Junho, a hoquista sagrou-se campeã nacional em sub-19 ao serviço da ACD Gulpilhares por empréstimo do CAB. Em 2022, Ana Fernandes conseguiu o mesmo feito mas em sub-15.

O estágio final de preparação para o europeu e antes da viagem para Itália está marcado para a próxima terça-feira, dia 15 de Agosto, no Luso.