Ana Fernandes é campeã da Europa de hóquei em patins em sub-17

A selecção nacional de hóquei em patins e sub-17 conquistou hoje, em Corregio, Itália, o primeiro Campeonato da Europa da categoria. A formação lusa venceu na final a Inglaterra por um expressivo 7-1.

Bia Silva, que apontou quatro golos, Diana Moreira, com dois, e Marina Teixeira foram as marcadoras de serviço. O golo solitário da Inglaterra foi apontado por Gemma Canizzo.

Portugal chegou ao derradeiro jogo depois do primeiro lugar conseguido na fase de grupos com os triunfos frente à Itália (5-1), Alemanha (8-0), um jogo em que Ana Fernandes apontou dois golos, França (6-1) e Inglaterra no desempate em penáltis após a igualdade a três bolas.

Esta foi a estreia de Ana Fernandes, jogadora do C.A. Bragança, com a camisola de Portugal e num europeu. A brigantina, de 15 anos, é já uma jovem promessa da modalidade. No passado mês de Junho, sagrou-se campeã nacional em sub-19 ao serviço da ACD Gulpilhares por empréstimo do CAB. Em 2022, Ana Fernandes conseguiu o mesmo feito mas em sub-15.

Foto de FPP