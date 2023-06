Ana Fernandes é campeã nacional de hóquei em patins

Ana Fernandes, hoquista natural de Bragança, sagrou-se, este domingo, campeã nacional de hóquei em patins em sub-19 femininos ao serviço da ACD Gulpilhares.

A brigantina, que o Clube Académico de Bragança cedeu ao ADC Gulpilhares para jogar esta prova, soma o segundo título nacional, depois de ter conseguido o mesmo feito em 2022 no escalão de sub-15.

O Gulpilhares disputou a competição, realizada na Lourinhã, com o CENAP e a Escola Livre Azeméis. A equipa de Ana Fernandes começou por empatar (1-1) no sábado com o CENAP e venceu a Escola Livre de Azeméis por 2-5.

Já este domingo, a formação de Vila Nova de Gaia venceu o CENAP por 1-4 e derrotou a Escola Livre Azeméis por 5-2, um resultado que confirmou a conquista do título. Ana Fernandes apontou dois golos na competição.

É o segundo título conquistado pela jogadora este ao, depois de em Fevereiro ter vencido o 3.º Torneio Inter-Regiões ao serviço da selecção distrital da Associação de Patinagem do Porto.

A jogadora da equipa sub-17 do Clube Académico de Bragança é presença assídua na selecção distrital da Associação de Patinagem do Porto e integra a equipa de Observação, Identificação e Selecção de Talentos (OIST) da Federação Portuguesa de Patinagem.