Ana Fernandes estreia-se no Europeu de Hóquei em Patins com empate

Ana Fernandes, jogadora do Clube Académico de Bragança, estreou-se com a camisola de Portugal no Campeonato da Europa de Hóquei em Patins sub-17 feminino.

A equipa lusa defrontou a selecção de Inglaterra na jornada inaugural da competição, um jogo que terminou com um empate a três bolas.

Portugal chegou à vantagem no marcador com um golo da capitã Ana Silva e foi mesmo o único tento registado na primeira metade.

No segundo tempo, Mariana Teixeira, logo nos primeiros segundos, fez o 2-0 e a equipa inglesa reduziu aos oito minutos. Portugal respondeu com um golo de Diana Moreira. Até ao final do encontro, Inglaterra marcou mais duas vezes, sendo que o terceiro foi apontado de penálti.

No final do encontro procedeu-se à marcação de livres directos (para o desempate em caso de igualdade pontual nesta fase de grupos), e aí Portugal levou a melhor.

A Selecção Nacional sub-17 volta a jogar amanhã. Na segunda jornada Portugal defronta a Itália. No dia 31 o adversário é a Alemanha e no dia 1 de Setembro as portuguesas terminam a fase de grupos com a França.

O Campeonato da Europa de Hóquei em Patins sub-17 feminino decorre em Itália até ao dia 2 de Setembro.

Ana Fernandes somou a primeira internacionalização por Portugal. A hoquista, de 15 anos, é já um jovem promessa da modalidade. No passado mês de Junho, a brigantina sagrou-se campeã nacional em sub-19 ao serviço da ACD Gulpilhares por empréstimo do CAB. Em 2022, Ana Fernandes conseguiu o mesmo feito mas em sub-15.